Heute LIVE: Real Madrid gegen Bayern München – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

“Es ist das Spiel des Jahres für uns”, sagte Real Madrid-Trainer Zinedine Zidane und machte deutlich, dass man sich auf dem 2:1-Sieg über Bayern München aus dem Hinspiel keinesfalls ausruhen dürfe. “Wir müssen ein Riesenspiel abliefern, wir wissen das”, betonte der Coach und fügte hinzu, Konzentration, Entschlossenheit und voller Einsatz bei den Duellen seien wichtig, um gegen die Elf von Jupp Heynckes eine Chance zu haben. “Wir müssen so spielen, wie wir es in diesem Jahr überhaupt noch nicht getan haben und einfach alles geben, um ins Endspiel zu kommen.”

Real erwartet “Spiel des Jahres” – Bayern wollen mit “heißem Herz” antreten

Nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche hat der deutsche Meister heute Abend im Estadio Bernabeu praktisch ein Champions League-Wunder zu vollbringen. “Wir müssen mit kühlem Kopf und heißem Herz da antreten”, forderte Bayern-Coach Rummenigge. “Es geht wahrscheinlich nur mit Arbeit, Mut, Leidenschaft und viel Kampf, und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Glück haben als am letzten Mittwoch.”

Dazu beitragen kann aller Voraussicht nach auch wieder David Alaba. Der Wiener wurde am Montag im Gegensatz zu den verletzten Arjen Robben, Arturo Vidal, Jerome Boateng, Manuel Neuer und Kingsley Coman in den Kader nominiert

Real gegen Bayern heute live im TV

Das Spitzenspiel zwischen Real und Bayern wird am heutigen Dienstagabend live im Free-TV übertragen. Das Rückspiel des Champions League-Halbfinales wird von ORFeins und dem ZDF übertragen. Wer beim Bezahlsender Sky ein Abo hat, kann das Match auf Sky Sport 1 in hochauflösender Qualität sehen.

ORFeins überträgt ab 20.15 Uhr live aus dem Santiago Bernebeu in Madrid, ZDF steigt ebenfalls um 20.15 Uhr mit der Live-Übertragung des Matches ein. Sky beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, bevor heute um 20.45 Uhr der Anpfiff zum Rückspiel zwischen Real und Bayern erfolgt.

Champions League: Real Madrid gegen Bayern München im Live-Stream

Fußball-Fans, die sich das spannende CL-Duell nicht entegehen lassen wollen, können das Halbfinale Real Madrid gegen Bayern München auch mühelos im Live-Stream mitverfolgen. ORF und ZDF bieten einen Gratis-Live-Stream an, während Sky-Abonnenten auf Sky Go die Partie mitverfolgen können. Auch via Kurzzeit-Abo Sky-Ticket lässt sich das Match problemlos auf ihre Smartphone, Tablet oder Laptop live streamen.

Das Match im Live-Ticker

Für das Starensemble von Trainer Zinedine Zidane geht es gegen die Bayern um alles, hat man doch in der spanischen Liga vor allem zu Saisonbeginn massiv gefloppt. Nicht nur den Meistertitel musste Real an den FC Barcelona abgeben, der ewige Rivale holte auch den spanischen Cup. Bleibt nur noch die Königsklasse: Würde Madrid den Titel holen, wäre es das dritte Mal in Folge – seit Einführung der Champions League 1992/93 ist noch keiner Mannschaft ein solches Kunststück gelungen.

