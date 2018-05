Heute LIVE: RB Salzburg gegen Marseille – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Red Bull Salzburg feierte in der Europa League sensationelle Siege, am heutigen Europa League-Abend steht ebenfalls eine Aufholjagd ins Haus, will man sich noch für das Europa League-Finale qualifizieren.

Salzburg geht optimistisch in Partie gegen Marseille

Drei Wochen nach dem rauschenden Abend gegen Lazio Rom wollen die “Bullen” heute zuhause gegen Olympique Marseille neuerlich die Wende schaffen. Das Finale vor Augen muss die Elf von Marco Rose ein 0:2 wettmachen. “Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen”, sagte Verteidiger Andre Ramalho. “Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir maximale Offensivpower auf den Platz bringen und trotzdem geduldig bleiben”, beschrieb RB Salzburg-Coach Marco Rose die Herausforderung. Ein frühes Tor wäre “natürlich ideal”, ein früher Gegentreffer hingegen wohl fatal.

Auch Olympique Marseille-Trainer Rudi Garcia lässt keine Zweifel an den Ambitionen seiner Mannschaft. “Wir sind hierhergekommen, um Tore zu schießen und zu gewinnen. Aber wir müssen auch gut verteidigen, da habe ich meine Meinung nicht geändert”, betonte der Coach.

Europa League: Red Bull Salzburg gegen Olympique Marseille live im TV

Das EL-Halbinflae zwischen RB Salzburg und Marseille ist heute ab 20:15 Uhr live im Free-TV auf Puls4 zu sehen. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel heute live. Ab 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria HD, ab 21.00 Uhr ist das Match dann auch auf Sky Sport 4 HD im Einzelspiel zu sehen. Wer den heutigen Europa League-Fußballabend in der Konferenz begehen möchte, kann sich die beiden Partien (RB Salzburg – Marseille und Atletico Madrid – FC Arsenal) auf Sky Sport 1 HD ansehen.

RB Salzburg gegen Marseille im Live-Stream

Wer das Europa League-Rückspiel zwischen Salzburg und Marseille im Live-Stream verfolgen möchte, kann dies via Sky Go bzw. Sky Ticket tun. Hier können Sie das Match als Abonnent oder Kurzzeit-Abonnent auf dem PC, Tablet oder Smartphone einwandfrei live sehen.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Partie zwischen Red Bull Salzburg und Olympique Marseille an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

Das EL-Match im Live-Ticker

Nach dem 0:2 im Hinspiel erwarten Fußball-Fans heute Abend eine spannende Partie. Für alle, die es heute nicht rechtzeitig vor den TV oder einen Live-Stream schaffen, bieten wir hier einen Live-Ticker zum EL-Match Red Bull Salzburg gegen Olympique Marseille.