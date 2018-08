Heute LIVE: Rapid Wien gegen Wacker Innsbruck - Live-Stream & TV-Übertragung

Trotz Sieg im Europacup sind Rapid-Fans über die Leistungen in der Bundesliga verärgert. Rapid will im Duelll gegen Wacker Innsbruck ein anderes Gesicht zeigen. Hier seht ihr das Match live im TV und im Live-Stream.

Rapid Wien hat sich in dieser Fußball-Saison praktisch nur im Europacup von seiner Schokoladenseite präsentiert. Das soll sich am Sonntag ändern – im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck sollen drei Punkte eingefahren werden, um den verkorksten Liga-Saisonstart halbwegs auszubügeln.

Das Fußball-Match zwischen Rapid Wien und Wacker Innsbruck wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Rapid und Wacker wird heute Nachmittag ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Die Bundesliga-Konferenz wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport HD übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist am Sonntagabend um 19.15 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Rapid Wien und Wacker Innsbruck

Rapid gegen Wacker Innsbruck im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen Rapid Wien und Wacker Innsbruck via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo zu sehen.