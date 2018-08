Heute LIVE: Rapid Wien gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag empfängt Rapid Wien den Wolfsberger AC in der 3. Runde der Bundesligasaison. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Live-Ticker.

Gegen Altach Punkte liegen gelassen, gegen Slovan Bratislava beim Start in die Europa-League-Qualifikation ausgerutscht: Rapid Wien steht vor dem Heimspiel der dritten Runde der Fußball-Bundesliga gegen den WAC am heutigen Sonntag unter Druck. “Es wäre fehl am Platz jetzt auf die Mannschaft einzuhauen”, betonte Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien. Gespielt wird übrigens auf einem neuen Rasen im Allianz Stadion, nachdem man mit einem Pilzbefall zu kämpfen hatte.

Rapid Wien gegen WAC: Live im TV Das Fußball-Match zwischen Rapid Wien und dem Wolfsberger AC wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Rapid und den Wolfsbergern wird ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr in der Allianz Arena in Wien-Hütteldorf statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist am Sonntagabend um 19.20 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Rapid Wien und WAC.