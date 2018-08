Heute LIVE: Rapid Wien gegen Steaua Bukarest - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien ist heute Abend gegen Steaua Bukarest im Europa League-Play-Off gefordert. Hier sehen Sie das EL-Match im Live-Stream und live im TV.

Rapid Wiens großes Ziel ist das Erreichen der Europa League-Gruppenphase. Dazu muss heute Abend im Hinspiel des EL-Play-Offs Steaua Bukarest besiegt werden. In der Bundesliga lief es für die Grün-Weißen in den letzten Wochen nicht nach Wunsch, in der Europa League konnte man allerdings einen Befreiungsschlag feiern. Rapid nimmt das Play-Off-Match gegen Steaua Bukarest mit viel Optimismus in Angriff.