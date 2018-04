Heute LIVE: Rapid Wien gegen SKN St. Pölten – Live-Stream & TV-Übertragung

Nur rund 10.000 Zuschauer werden am Samstag Rapids Spiel gegen den SKN St. Pölten live im Allianz Stadion sehen können. Beim Heimspiel gegen greift nämlich die von der Bundesliga ausgesprochene Sektorensperre. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Gegen Schlusslicht St. Pölten rechnet Rapid-Trainer Goran Djuricin mit drei Punkten, dennoch will er sich vor Neo-Coach Dietmar Kühbauer in Acht nehmen.

Rapid Wien gegen SKN St. Pölten live im TV

Das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und SKN St. Pölten wird nicht im Free-TV übertragen. Wer dennoch live im TV einschalten möchte, hat auf dem Bezahlsender Sky mehr Glück. Ab 18.00 Uhr wird die Partie zwischen den Hütteldorfern und den Niederösterreichern auf Sky Sport 1 HD übertragen. Auf Sky Sport Austria HD werden die übrigen Samstags-Partien in der Konferenz live übertragen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf.

Bundesliga: Rapid Wien gegen St. Pölten im Live-Stream

Unterschiedliche Websites locken mit zahlreichen Live-Streams, um das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und St. Pölten am heutigen Sonntag mitverfolgen zu können. Allerdings muss hier auf die Frage der Legalität solcher Services hingewiesen werden. Grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Auf den Seiten livetv.sx und atdthe.to wird das Fußball-Spiel zwischen SCR und SKN St. Pölten im Live-Stream gezeigt.

Auf der sicheren Seite sind Live-Stream-Nutzer allerdings mit den Diensten von Sky. Mit sky go und Sky-Ticket kann das Bundesliga-Match zwischen Rapid und SKN St. Pölten in hochauflösender Form und völlig legal im Live-Stream mitverfolgt werden.

Für alle, die das heutige Match zwischen Rapid Wien und SKN St. Pölten weder im Live-Stream noch im TV mitverfolgen können, sei unser VIENNA.at-Ticker ans Herz gelegt.