Heute LIVE: Rapid Wien gegen SCR Alatch - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid will den erfolgreichen Saisonstart im Spiel gegen Altach am Samstag fortsetzen. Hier sehen Sie, wo das Bundesliga-Match im Live-Stream und live im TV zu sehen ist.

Rapid peilt am Samstag die Fortsetzung des erfolgreichen Saisonstarts an. Nach den klaren Auswärts-Erfolgen im Cup gegen Kufstein und in der Fußball-Bundesliga gegen die Admira sollen im Heimspiel gegen den SCR Altach drei weitere Punkte eingefahren werden, wie Trainer Goran Djuricin erklärte. “Wir wollen die positive Energie mitnehmen”, sagte der Wiener.

Rapid Wien gegen SCR Altach live im TV Anpfiff ist am heutigen Samstag um 17.00 Uhr in der Wiener Allianz Arena. Das Fußballmatch von Rapid und Altach wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen den Hütteldorfern und den Altachern trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 9 HD in hochauflösender Form übertragen.

Rapid Wien gegen Altach im Live-Stream Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und Altach auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten einschalten. Neu im Sky-Angeboit: Die 12er-Liga um 19,99 Euro monatlich. Weitere Live-Streams zum Spiel Rapid Wien gegen Altach finden Sie auf diversen Seiten wie livetv.sx oder atdthe.to. Das Angebot ist zwar kostenlos, allerdings sind die meisten Live-Stream-Dienste abseits der Bezahl-Abos nicht legal.