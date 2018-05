Heute LIVE: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg – Live-Stream & TV-Übertragung

Red Bull Salzburg reist angeschlagen zum Schlager der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Rapid Wien. Vor dem Duell mit den Hütteldorfern laborieren einige Profis des Meisters an diversen Wehwehchen, zudem fallen Andreas Ulmer wegen einer Muskelverletzung und Marin Pongracic wegen einer Sperre aus.

Da der Einsatz von Duje Caleta-Car und Jerome Onguene sehr fraglich ist, könnten die “Bullen” massive Personalprobleme in der Innenverteidigung bekommen. Die bisher 59 Bewerbspartien in dieser Spielzeit – 21 mehr als Rapid – haben bei den Salzburgern Spuren hinterlassen. “Wir sind gerade dabei, ein bisschen die Wunden zu lecken”, erklärte Trainer Marco Rose. “Man hat uns im Cupfinale zum ersten Mal in der Saison richtig angemerkt, dass es schwer ist, noch zuzusetzen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man physisch und psychisch eine Oberkante erreicht.”

Bundesliga: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV

Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 16.30 Uhr im Wiener Allianz Stadion. Das Fußballmatch wird am heutigen Sonntag allerdings nicht auf ORFeins sondern auf ORF 2 übertragen. Auch der Bezahlsender Sky zeigt das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem SCR und den “Bullen”. Das Spiel wird ab 15.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD in hochauflösender Form übertragen.

Rapid gegen RB Salzburg im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten einschalten, während über Sky Ticket auch kurzfristige Abos abgeschlossen werden können, um die österreichischen Bundesligaspiele live im Stream zu sehen. Weitere Live-Streams zum Spiel des SK Rapid Wien gegen RB Salzburg finden Sie auf diversen Seiten wie livetv.sx oder atdthe.to. Das Angebot ist zwar kostenlos, allerdings sind die meisten Live-Stream-Dienste abseits der Bezahl-Abos nicht legal.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg an.