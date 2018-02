Heute LIVE: Rapid Wien gegen Austria Wien – Live-Stream und TV-Übertragung

Austria Wien kehrt heute “guter Dinge” in das Allianz Stadion von Rapid Wien zurück. In drei Wiener Derbys im Allianz Stadion blieben die “Veilchen” bisher ungeschlagen. Das soll nach dem Geschmack der Favoritner auch nach dem Auftaktschlager der Frühjahresmeisterschaft am Sonntag so bleiben. Acht Zähler trennen die Stadtrivalen derzeit, die Austria plant aber die Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Wo Sie das Match im Live-Stream und im TV sehen können, lesen Sie hier.

Rapid Wien gegen Austria Wien live im TV

Für alle Fans, die es heute nicht in das Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf schaffen: Im TV wird das Wiener Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien ab 16.00 Uhr auf ORF eins übertragen. Das Bundesliga-Match kann ebenfalls ab 16.00 Uhr auch auf dem Bezahlsender Sky Sport Austria HD angesehen werden.

Wiener Derby im Live-Stream

Unterschiedliche Websites locken mit zahlreichen Live-Streams, um das Wiener Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien am heutigen Sonntag mitverfolgen zu können. Via sky go kann das Match im Live-Stream mitverfolgt werden, allerdings wird hier ein Abo benötigt. Mit dem Streamingdienst Sky-Ticket können allerdings auch Tages- oder Wochentickets gekauft werden. Es locken auch Websites, die das Wiener Derby kostenlos im Live-Stream übertragen, allerdings muss hier auf die Frage der Legalität solcher Services hingewiesen werden. Grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Auf den Seiten livetv.sx und atdthe.to wird das Fußball-Spiel zwischen Rapid Wien und Austria Wien live im Stream gezeigt.

Für alle, die heute das Wiener Derby weder im Live-Stream noch im TV mitverfolgen können, sei unser VIENNA.at-Ticker ans Herz gelegt.