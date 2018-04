Heute LIVE: Olympique Marseille gegen RB Leipzig – Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

Der von Ralph Hasenhüttl betreute deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig reist mit einem 1:0 aus dem Viertelfinal-Hinspiel nach Frankreich zu Olympique Marseille. Die Generalprobe am Montag gegen Leverkusen ist mit einer empfindlichen 1:4-Niederlage gänzlich missglückt. Nun will man im EL-Rückspiel eine Reaktion zeigen.

“Wir müssen das Spiel abhaken, uns auf Donnerstag konzentrieren, um in Marseille ein anderes Gesicht zu zeigen”, sagte RB-Coach Hasenhüttl, dessen Mannschaft zuletzt vor allem in der Defensive Probleme hatte. Auch im Hinspiel vor eigenem Publikum war man hinten anfällig und ließ viele Chancen zu. “Wir können immer Tore machen, dürfen aber nicht so viel zulassen”, betonte der 50-Jährige.

Europa League: Olympique Marseille gegen RB Leipzig live im TV

Das Europa League-Rückspiel zwischen Olympique Marseille und RB Leipzig wird heute nicht im Free-TV übertragen. Auf dem Bezahlsender Sky ist das Viertelfinal-Spiel auf dem Sender Sky Sport 3 HD zu sehen. Außerdem werden auf dem Sender Sky Sport 1 HD die anderen Europa League-Partien in der Konferenz geboten.

EL-Rückspiel: Marseille gegen Leipzig im Live-Stream

Wer das Europa League-Match am heutigen Donnerstagabend zwischen Marseille und Leipzig im Live-Stream verfolgen möchte, kann dies via Sky Go bzw. Sky Ticket tun. Hier können Sie das Match als Abonnent oder Kurzzeit-Abonnent auf dem PC, Tablet oder Smartphone einwandfrei live sehen.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Europa League-Partie zwischen Olympique Marseille und RB Leipzig an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

Live-Ticker zum Europa League-Match Olympique Marseille gegen RB Leipzig

Alle Highlights zum Europa League-Viertelfinale zwischen Olympique Marseille und RB Leipzig können Sie auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgen. Hier finden Sie die Aufstellung, alle Tore und alle News auf einem Blick.