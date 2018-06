Heute LIVE: Österreich gegen Deutschland – Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

Die Österreicher gehen mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen in Serie, vier davon unter dem neuen Teamchef Franco Foda, in den Länderspiel-Klassiker gegen Weltmeister Deutschland.

“Wir wissen, dass wir in der Defensive extrem gut stehen und vorne immer für Gefahr sorgen können”, sagte Augsburg-Legionär Martin Hinteregger. Noch kein einziges Gegentor haben die Österreicher in diesem Jahr in drei Tests gegen Slowenien (3:0), Luxemburg (4:0) und zuletzt Russland (1:0) erhalten. Deutschland wird laut Hinteregger aber “der erste richtige Härtetest”. Das deutsche Fußball-Nationalteam sei WM-Favorit. “Da werden wir sehen, wo wir stehen.”

Österreich gegen Deutschland live im TV

Das ÖFB-Team konnten zuletzt drei Siege im Wörthersee Stadion in Klagenfurt einfahren. Wer es heute Abend nicht selbst ins Stadion schafft, kann den TV einschalten. Das Testmatch zwischen Osterreich und Deutschland wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 17.20 Uhr, bevor um 18.00 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Testmatch Österreich gegen Deutschland im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Österreich und Deutschland online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das Testmatch zwischen dem ÖFB-Team und den Deutschen hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das Match Österreich gegen Deutschland.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum Spiel Österreich gegen Deutschland. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

(APA/Red)