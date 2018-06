Heute LIVE: Österreich gegen Brasilien – Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

Rekordweltmeister Brasilien absolviert in Wien seine WM-Generalprobe. Mit ähnlichen Tugenden wie zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland will die ÖFB-Auswahl aber auch gegen Neymar und Co. reüssieren.

“Wir wissen, was uns erwartet – ein absolutes Weltklasse-Team mit großer individueller Klasse”, sagte Österreichs Teamchef Franco Foda. Wie schon gegen die Deutschen forderte er einen selbstbewussten Auftritt, Mut und Entschlossenheit. Seine Mannschaft hätte allen Grund dazu: In den vergangenen sieben Länderspielen gab es sieben Siege, fünf davon seit Fodas Amtsantritt. Ein weiterer würde für neue Rekorde sorgen. Die längsten Siegesserien der Verbandsgeschichte und zum Start einer neuen Teamchef-Ära sind bisher eingestellt.

Österreich gegen Brasilien live im TV

Nach den beiden gewonnenen Testmatches in Innsbruck und Klagenfurt spielt das ÖFB-Team heute im Wiener Ernst Happel Stadion. Wer es heute Abend nicht selbst ins Stadion schafft, kann den TV einschalten. Das Testmatch zwischen Osterreich und Brasilien wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 15.25 Uhr, bevor um 16.00 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Testmatch Österreich gegen Brasilien im Live-Stream

Jene Fußballfans, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Österreich und Brasilien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das Testmatch zwischen dem ÖFB-Team und den Brasilianern hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Live-Stream für das Match Österreich gegen Brasilien.

Das Match im Live-Ticker

Wer das Match nicht in Bild mitverfolgen kann, hat die Möglichkeit mit unserem VIENNA.at-Live-Ticker auf dem Laufenden zu bleiben. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnelle aktualisierte Infos darüber, was beim Match Österreich gegen Brasilien im Stadion gerade passiert.