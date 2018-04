Heute LIVE: ÖFB-Cup Sturm Graz – Rapid Wien – Live-Stream & TV-Übertragung

Sturm durfte zuletzt 2011, ein Jahr nach dem Cup-Sieg, den Meistertitel feiern. Vorjahresfinalist Rapid holte sogar seit dem Bundesliga-Triumph 2008 keine Trophäe mehr. “Wir haben eine riesige Vorfreude auf dieses Spiel. Vom Umfeld her ist alles angerichtet, für die Motivation ist gesorgt”, sagte Sturm-Trainer Heiko Vogel. Für seinen Torjäger Deni Alar, der von 2011 bis 2016 für Rapid stürmte, ist es “das beste Spiel Österreichs. Es handelt sich um sehr, sehr gute Mannschaften mit unglaublichen Fans”, betonte der 28-jährige Steirer.

Rapid-Trainer Goran Djuricin erwartet ein tolles Spiel vor ausverkaufter Kulisse. “Wir wollen genauso wie Sturm ins Finale, der Druck liegt aber noch mehr auf der Heimmannschaft”, meinte der 43-jährige Wiener.

Beide Teams präsentierten sich zuletzt in der Meisterschaft in Topform: Salzburg-Verfolger Sturm schickte Cup-Halbfinalist Mattersburg mit einer 3:0-Packung nach Hause, der Tabellendritte Rapid demütigte den Erzrivalen Austria im 326. Wiener Derby beim Gastspiel im Happel-Stadion mit 4:0.

ÖFB-Cup-Halbfinale: Sturm Graz gegen Rapid Wien live im TV

Für jene Fans, die nicht in die Merkur Arena kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Sturm Graz und Rapid Wien wird von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV gezeigt. Der Sender überträgt ab 20:15 Uhr live aus dem Stadion. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Cup: Sturm gegen Rapid im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, bietet der ORF außerdem einen Live-Stream zum ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien an. Im Internet kursiert eine Vielzahl an weiteren Live-Streams, die das Cup-Spiel zwischen Sturm und Rapid zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die Cuppartie zwischen SK Sturm Graz und SK Rap

id Wien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Live-Stream für das Match gibt.

(APA/Red)