Heute LIVE ÖFB-Cup-Finale: Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg – Live-Stream und TV-Übertragung

Sturm Graz hatte am Sonntag in der 33. Bundesliga-Runde das Spitzenspiel bei Red Bull Salzburg glatt 1:4 verloren, damit krönten sich die “Bullen” zum fünften Mal in Folge zum Meister. Laut Vogel habe man das Spiel bereits intensiv analysiert. Eigenfehler wie jene, die zu Salzburger Toren führten, sollen am heutigen Mittwoch im ÖFB-Cup-Finale vermieden werden. “Wir bereiten uns vom Naturell eigentlich aufs Gleiche vor, aber auf andere Spieler, die das Gleiche umsetzen”, sagte der Deutsche. Prinzipiell könne die deutliche Niederlage eine “sehr, sehr gute Motivation” sein.

Wer holt sich den ÖFB-Cup?

Fünf Finale, fünf Titel: Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat in Endspielen im ÖFB-Cup noch eine weiße Weste. Geht es nach der Papierform, wird diese Serie heute Abend prolongiert werden. Da kämpfen die “Bullen” im Klagenfurter Wörthersee-Stadion wenige Tage nach dem Heim-4:1 in der Liga im direkten Duell gegen Sturm Graz um die Cup-Trophäe sowie den fünften Double-Gewinn in Folge.

ÖFB Cup-Finale: Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg live im TV

Für jene Fans, die nicht ins Wörthersee Stadion kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg wird heute von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV gezeigt. Der Sender überträgt ab 20:15 Uhr live aus dem Stadion. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Andere Sender, wie auch der Bezahlsender Sky, besitzen keine Rechte an der Partie, daher wird das ÖFB Cup-Finale auch nicht live übertragen.

Cup Finale live: Sturm gegen RB Salzburg im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, bietet der ORF außerdem einen Live-Stream zum ÖFB Cup-Finale zwischen Sturm Graz und RB Salzburg an. Im Internet kursiert eine Vielzahl an weiteren Live-Streams, die das Cup-Finale zwischen Sturm und den “Bullen” zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens. Auch die Cuppartie zwischen SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg hat die Seite als Live-Stream im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Live-Stream für das Match gibt.

(APA/Red)