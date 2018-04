Heute LIVE: Manchester City gegen Liverpool – Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

Manchester City geht am heutigen Champions League-Abend mit der Hypothek einer 0:3-Niederlage ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Liverpool. Die Hoffnung auf eine Wende ist bei den “Citizens” verschwindend gering.Hauptgrund dafür ist die jüngste Niederlage. Beim 2:3 gegen Manchester United ging der überlegene Premier-League-Tabellenführer am Wochenende erneut als Verlierer vom Rasen. “Für die Stimmung ist es schwer, wenn man nicht gewinnt”, sagte Guardiola.

Liverpool ging in dieser Saison im Etihad Stadium schon einmal unter. In der vierten Premier-League-Runde setzte es Anfang September ein 0:5. Auch deshalb betonte Trainer Jürgen Klopp, man müsse noch einmal “höllisch arbeiten”. Verzichten müssen seine Reds auf den gesperrten Kapitän Jordan Henderson.

Champions League: ManCity gegen Liverpool live im TV

Viertelfinal-Rückspiel: Manchester City gegen Liverpool im Live-Stream

CL-Match ManCity gegen Liverpool im Live-Ticker

