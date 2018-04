Heute LIVE: Liverpool gegen Manchester City – Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

In der Premier League fügten die “Reds” der Guardiola-Truppe die einzige Niederlage zu. “Als neutraler Zuschauer würde ich dieses Spiel wählen”, machte Coach Jürgen Klopp Werbung.

“Es ist natürlich eine große Motivation für uns, für das Hinspiel wieder nach Anfield zurückzukehren. Sie sind noch immer das einzige Team, das in der Lage war, uns in der Premier League zu schlagen”, brachte es City-Mittelfeldmann Ilkay Gündogan auf den Punkt. “Aber wir wissen, warum das passiert ist”, ergänzte der Deutsche, der unter seinem Landsmann Klopp bei Borussia Dortmund zum Leistungsträger gereift war.

Champions League: Liverpool gegen Manchester City live im TV

Das Champions League-Viertelinale zwischen Liverpool und Manchester City wird heute live im Free-TV auf ORF eins übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Match heute ab 20.30 Uhr auf den Kanälen Sky 2 bzw. Sky HD 2. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Auf Sky 1 HD ist die Partie in der Konferenz zu sehen.

CL-Viertelfinale: Liverpool gegen ManCity im Live-Stream

Für alle, die sich das CL-Viertelfinale zwischen Liverpool und ManCity im Live-Stream ansehen wollen, können dies am einfachsten mit Sky Go bzw. Sky Ticket tun. Abonnenten können via Smartphone, Tablet oder Laptop auf Sky Go zugreifen, wer noch kein Abo hat, kann sich temporäre Kurs-Abonnements via Sky Tickets sichern.

Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land per Live-Stream zu zeigen. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch die CL-Begegnung zwischen FC Liverpool und Manchester City hat die Seite im Angebot.

VIENNA.at-Live-Ticker zum Spiel Liverpool gegen ManCity

Alle Highlights zum Champions League Achtelfinale zwischen FC Liverpool und ManCity können auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgt werden. Hier sehen Sie die Aufstellungen und alle Tore auf einem Blick.