Heute LIVE: Lazio Rom gegen Red Bull Salzburg – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Wenn Red Bull Salzburg heute Abend in der Fußball-Europa-League zum Hinspiel bei Lazio Rom antritt, geht es um den ersten Halbfinal-Einzug eines österreichischen Clubs im Europacup seit 22 Jahren. Der Gegner Lazio Rom hat es allerdings in sich: Der 6:2-Erfolg von Lazio Rom über Benevento am Samstag hat eines wieder deutlich gezeigt: Salzburgs Viertelfinalgegner in der Fußball-Europa-League ist eine Tormaschine. 73 Treffer hat die Truppe von Liga-Topscorer Ciro Immobile in 30 Serie-A-Partien erzielt, mehr als jedes andere Team. Trainer Simone Inzaghi gilt schon jetzt als Kandidat auf höhere Weihen.

Europa League: Lazio Rom gegen Red Bull Salzburg live im TV

Nach dem grandiosen Aufstieg über den BVB verspricht das Europa League-Viertelfinale zwischen Lazio Rom für Red Bull Salzburg ein erneutes Highlight. Der Europa League-Kracher zwischen Lazio Rom und Red Bull Salzburg ist auch heute Abend live im Free-TV zu sehen. Puls 4 überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr.

Auch der Bezahlsender Sky bietet die Europa League-Partie zwischen Lazio und RB Salzburg in hochauflösender Form an. Ab 20.30 Uhr startet die TV-Übertragung auf Sky Sport Austria HD. Alle Spiele der Europa League sehen Sie auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz. Anpfiff ist um 21.05 Uhr in Rom.

EL-Viertefinale: Lazio gegen RB Salzburg im Live-Stream

Wer es heute Abend nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, muss auf die Live-Übertragung des Matches zwischen Lazio und Salzburg nicht verzichten. Auf der sicheren Seite sind Fußball-Fans am heutigen Europa League-Abend mit den Live-Stream-Angeboten von Sky go (für Sky Abonnenten kostenlos) und Sky Ticket (kurzfristiges Abo kann abgeschlossen werden). Hier können Sie problemlos via PC, Tablet oder Smartphone das Spiel im Live-Stream mitverfolgen.

Zahlreiche, illegale, Seiten wie adthe.to und livetv.sx bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Europa League-Partie zwischen Lazio Rom und RB Salzburg an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

LIVE-Ticker zum EL Match Lazio Rom gegen RB Salzburg

In unserem VIENNA.at-Live-Ticker sehen Sie alle Highlights zum Europa League-Viertelfinale zwischen Lazio Rom und Red Bull Salzburg. Hier finden Sie die Aufstellungen, alle Tore und verpassen keine Highlights der Partie.

(APA/Red)