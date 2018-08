Heute LIVE: LASK Linz gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Nach dem Aufstieg ins EL-Play-Off geht es für Rapid Wien nach Linz, wo ebenfalls wichtige Punkte gesammelt werden sollen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Live-Ticker.

Rapid und der LASK haben sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League-Qualifikation von ihrer besten Seite gezeigt. Heute Nachmittag messen sich die beiden Teams in der vierten Bundesliga-Runde in Pasching. Die Hütteldorfer nehmen den Schwung vom 4:0-Kantersieg gegen Slovan Bratislava mit, die Linzer müssen trotz 2:1-Erfolgs das bittere Out gegen Besiktas Istanbul wegstecken.

LASK Linz gegen Rapid Wien: Live im TV Das Fußball-Match zwischen LASK Linz und Rapid Wien wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Lask und Rapid wird ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Die Bundesliga-Konferenz wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport HD übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr in der TGW Arena statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist am Sonntagabend um 19.13 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen LASK Linz und Rapid Wien.