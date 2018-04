Heute LIVE: Juventus Turin gegen Real Madrid – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Bereits im Viertelfinale der Fußball-Champions-League kommt es am am heutigen Dienstagabend zur Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr, wenn Juventus Turin Titelverteidiger Real Madrid empfängt.

Vorjahres-Finale: Juventus Turin gegen Real Madrid im CL-Viertelfinale

Real setzte sich im Finale 2017 klar mit 4:1 gegen “Juve” durch und schrieb mit der ersten erfolgreichen Titelverteidigung der Königsklasse Geschichte. Matchwinner für die Madrilenen war damals Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack. Und der Portugiese will es auch diesmal wieder für Real richten. “Ich glaube immer noch, dass keiner besser ist als ich, zumindest auf dem Spielfeld”, betonte der 33-Jährige vor dem Gastspiel in Turin.

“Wir wissen, dass Real Madrid die beste Mannschaft der Welt ist. Mit Hin- und Rückspiel haben wir aber zweifellos bessere Chancen”, erinnerte der mittlerweile 40-jährige Buffon an die jüngsten vier K.o.-Runden-Duelle mit Spaniens Rekordmeister, die allesamt den Aufstieg der Turiner brachten.

Champions League: Juve gegen Real live im TV

Der Champions League-Kracher zwischen Juventus Turin und Real Madrid wird am heutigen Fußball-Abend nicht im Free-TV gezeigt. Wer das Match dennoch im TV live mitverfolgen will, muss den Pay-TV-Sender Sky einschalten. Ab 20.25 Uhr startet auf Sky Sport 3 HD die Übertragung zwischen Juve und Real im hochauflösender Bildqualität. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Juventus Stadium.

Viertelfinale: Juventus Turin gegen Real Madrid im Live-Stream

Zahlreiche, illegale, Seiten wie adthe.to und livetv.sx bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Champions League-Partie zwischen Juventus Turin und Real Madrid an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen. Auf der sicheren Seite sind Fußball-Fans am heutigen Champions League-Abend mit den Angeboten von Sky go und Sky Ticket. Hier können Sie problemlos via PC, Tablet oder Smartphone das Spiel via Live-Stream mitverfolgen.

