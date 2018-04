Heute LIVE: FK Austria Wien gegen SV Mattersburg – Live-Stream & TV-Übertragung

Im Heimspiel gegen den SV Mattersburg am Samstag stehen die Violetten mehr denn je unter Siegzwang. Der Austria droht eine Saison ohne internationale Reisen. Fünf Runden vor Saisonende treten die Wiener in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Der Rückstand auf die Admira, die als Fünfter das letzte Ticket für die Europa-League-Qualifikation innehat, verringerte sich nicht wirklich.

BL: Austria Wien gegen SV Mattersburg live im Fernsehen

Gute Nachrichten für Fans: Wer es nicht ins Happel-Stadion schafft, kann das Match zwischen Austria und Mattersburg, wie alle anderen Spiele der tipico-Bundesliga auch, auf Sky anschauen. Der Premium-Partner der Liga überträgt um 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria HD das Spiel live im TV.

Bundesliga: Austrianer gegen Mattersburg im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Match zwischen Austria Wien und Mattersburg auch via Live-Stream ansehen. Neben dem Live-Stream Sky Go kursiert im Internet eine Vielzahl an weiteren Live-Streams, die das Spiel zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel Austria Wien gegen Mattersburg an.

>> Hier geht’s zum Live-Ticker