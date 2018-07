Heute LIVE: FK Austria Wien gegen FC Wacker Innsbruck - Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

FK Austria Wien gegen FC Wacker Innsbruck live im TV

Anpfiff ist am heutigen Freitag um 20.45 Uhr in der Wiener Generali Arena. Das Fußballmatch wird heute auf dem Sender A1 Now (auch für Nicht-Abonennten) live übertragen, der sich vier Spiele der heurigen Bundesligasaison exklusiv sicherte. Auch der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte an der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Austria Wien und Wacker Innsbruck wird auf dem Sender Sky Sport UHD übertragen. Die Vorberichterstattung startet bereits um 18.30 Uhr.