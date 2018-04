Heute LIVE: FC Barcelona gegen AS Roma – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Die elfte Saison in Folge im Champions-League-Viertelfinale steht der FC Barcelona, der im zweiten Match am Mittwoch die AS Roma empfängt. Zuletzt war für die Katalanen allerdings dreimal nacheinander genau an dieser Stelle Endstation. Heuer will Barca neben dem Gewinn der spanischen Meisterschaft auch in der Königsklasse, die zuletzt vom verhassten Erzrivalen Real Madrid dominiert wurde, wieder anschreiben.

Im eigenen Stadion ist Barcelona in dem Wettbewerb 25 Spiele ohne Niederlage, zuletzt unterlag die Mannschaft im 1. März 2013 dem FC Bayern (0:3). “Wir wissen, dass es sehr schwer werden wird, gegen Barcelona im Camp Nou zu bestehen, aber wir haben nichts zu verlieren”, sagte Roma-Stürmer Stephan El Shaarawy. “Es hat uns auch niemand zugetraut, unsere Gruppe zu überstehen, daher müssen wir vergessen, was andere Leute denken.”

Champions League: FC Barcelona gegen AS Roma live im TV

Fußball-Fans, die sich das spannende Champions League-Viertelfinale zwischen FC Barcelona und AS Roma nicht entgehen lassen möchte, muss für die TV-Übertragung am heutigen Mittwochabend den Bezahlsender Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender übertragt das Match ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 3 HD. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Camp Nou.

CL-Viertelfinale: Barcelona gegen Roma im Live-Stream

Das CL-Match zwischen “Barca” und Roma ist auch einfach via Live-Stream zu sehen: Sky Abonnenten haben die Möglichkeit via Sky Go-App direkt über PC, Tablet oder Smartphone live ins Fußball-Spiel einzusteigen. Wer kein Sky-Abo hat, kann sich für das Spiel ein Sky-Ticket sichern und ungestört den Live-Stream zur Partie FC Barcelona gegen AS Roma verfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Barcelona und Roma online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

LIVE-Ticker auf VIENNA.at

Für alle, die es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, bieten wir einen Live-Ticker zum Spiel FC Barcelona gegen AS Roma in der Champions League. Hier sehen Sie alle Tore und blitzaktuelle Meldungen.