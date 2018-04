Heute LIVE: Bayern München gegen Sevilla – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Guter Dinge dürfen die Bayern-Fans nach dem 2:1-Erfolg im CL-Viertelfinal-Hinspiel in Spanien sein. Fehlen wird allerdings weiterhin ÖFB-Teamkicker David Alaba. Der Wiener war zwar auch am Dienstag wieder beim Mannschaftstraining dabei, soll nach seinen Rückenproblemen aber sicherheitshalber noch geschont werden, wie FC Bayern München-Trainer Jupp Heynckes erklärte.

Trotz der guten Ausgangslage sind Münchner, die am Samstag den deutschen Meistertitel vorzeitig perfekt machten, gewarnt. “Sevilla hat in Manchester ein super Spiel gemacht”, erinnerte Offensivmann Arjen Robbern an den 2:1-Auswärtssieg der Spanier im Achtelfinalrückspiel bei Manchester United. Nach dem 0:0 im Heimhinspiel brachte das schließlich den Aufstieg. Heynckes analysierte abgeklärt. “Wir müssen uns auf ein offensives Sevilla einstellen. Sie können sehr gutes Pressing spielen. Aber wir wissen auch, wie wir das Spiel morgen angehen müssen”, sagte der Coach.

Champions League: Bayern München gegen Sevilla live im TV

Champions League-Fans haben heute Abend die Möglichkeit das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Sevilla live auf ORF eins und dem ZDF im Free-TV mitzuverfolgen. Der ORF überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr, im ZDF startet die Live-Übertragung um 20.25 Uhr.

Auch der Champions League-Partner Sky überträgt das Match live. Ab 19.00 Uhr startet auf dem Bezahlsender bereits die Vorberichterstattung zum Match FC Bayern München gegen Sevilla auf Sky Sport 2 HD. Auf Sky Sport 1 HD ist der Champions League-Abend in der Konferenz zu sehen. Anpfiff beim Spiel Bayern gegen Sevilla ist um 20.45 Uhr in der Allianz Arena in München.

CL-Rückspiel: Bayern gegen Sevilla im Live-Stream

Für alle, die es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen und das Match zwischen Bayern und Sevilla im Viertelfinalrückspiel der Champions League nicht verpassen wollen, stellen ORF und ZDF Live-Streams zum Spiel zur Verfügung. Auch für Sky-Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät oder den Laptop im Live-Stream zu verfolgen. Mit Tages-, Wochen- oder Monatstickets will Sky mit den Tickets auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen FCB und Sevilla online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen.

VIENNA.at-Live-Ticker zum Spiel FC Bayern München gegen Sevilla

Für alle Fußball-Fans, die es heute nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, haben wir den VIENNA.at-Live-Ticker zum Spiel FC Bayern München gegen Sevilla parat. Hier sehen Sie die Aufstellungen, alle Tore und alle Highlights zur Champions League-Partie am heutigen Mittwochabend.

