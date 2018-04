Heute LIVE: Bayern München gegen Real Madrid – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Real Madrid hat vor der “Schwarzen Bestie” keine Angst mehr. Auf Duelle mit Bayern München, früher ein gefürchteter Rivale, freuen sich Profis und Fans des spanischen Fußball-Rekordmeisters nun sogar. “La Bestia Negra” sei gezähmt, so die Meinung im Lager des Titelverteidigers vor dem Semifinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch in München.

Real-Profi Dani Carvajal etwa geht sehr selbstbewusst ins Spiel – und denkt sogar schon ans Finale. “Wir haben zwei Champions-League-Titel in Serie gewonnen, warum sollten wir nicht einen dritten holen?”, sagte der frühere Leverkusener.

Da sich die Bayern bis vor einigen Jahren auch gegen andere Clubs Spaniens fast immer durchgesetzt hatten, wurden sie auf der iberischen Halbinsel “la Bestia Negra” getauft. Dabei waren die “Königlichen” lange Zeit der Lieblingsgegner der Bayern. Das ist heute anders, denn die jüngere Vergangenheit spricht für Real: Nachdem sich die Madrilenen in den beiden vergangenen Duellen in den Saisonen 2013/2014 und 2016/2017 mit insgesamt vier Siegen durchgesetzt hatten, ist die Bilanz zwischen beiden Vereinen ausgeglichen: Elf Siege für jeden bei zwei Remis.

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid ohne David Alaba bestritten. Der österreichische Fußball-Teamspieler, der immer wieder Rücken- und Oberschenkelprobleme hat, fehlte am Dienstagvormittag bei der Übungseinheit auf dem Vereinsgelände auf dem Trainingsplatz.

Erste Option für die linke Verteidigerposition ist damit für das Hinspiel am Mittwoch der Brasilianer Rafinha. Auch der Spanier Juan Bernat stünde Trainer Jupp Heynckes als Alternative bei einem Alaba-Ausfall zur Verfügung.

Die Entscheidung, ob David Alaba gegen Real Madrid eingesetzt werden kann, fällt Mittwochfrüh. Das erklärte Bayern-Coach Jupp Heynckes am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz.

Das Champions League-Halbfinale zwischen Bayern München und Real Madrid wird heute im Free-TV gezeigt. Der ORF zeigt das Match ab 20.15 Uhr. Das ZDF startet um 20.25 Uhr mit der Übertragung. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt den Fußball-Kracher live im TV: Auf dem Sender Sky Sport 1 HD wird das Match ebenfalls übertragen. Die Vorberichterstattung startet hier schon um 19.00 Uhr, bevor um 20.45 Uhr der Anpfiff in der Allianz Arena in München erfolgt.

Zahlreiche, illegale, Seiten wie adthe.to und livetv.sx ieten ebenfalls einen Live-Stream zur Champions League-Partie zwischen Bayern und Real an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen. Auf der sicheren Seite sind Fußball-Fans am heutigen Champions League-Abend mit den Angeboten Sky go und Sky Ticket. Hier können Sie problemlos via PC, Tablet oder Smartphone das Spiel via Live-Stream mitverfolgen.

Fans, die das Spiel zwischen Bayern und Real nicht in Bild verfolgen können, sei der VIENNA.at-Liverticker empfohlen. Dort gibt es Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

