Heute LIVE: Austria Wien gegen Borussia Dortmund (BVB) - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen beim Eröffnungsspiel der neue Generali Arena Austria Wien und Borussia Dortmund (BVB) aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Live-Ticker.

“Endlich z’haus”: Unter diesem Motto findet am heutigen Freitag in Wien-Favoriten das Eröffnungsspiel zwischen Austria Wien und Borussia Dortmund (BVB) in der umgebauten Generali Arena statt. Markus Kraetschmer war geradezu euphorisch. Austrias Vorstand beschwor in den Tagen vor der Partie den “Start einer neuen Ära” und geriet ins Schwärmen. “Der Hype um dieses Spiel, das seit Tagen und Wochen restlos ausverkauft ist, übertrifft alles was wir aus der Champions League und der Europa League kennen.” 17.500 Fans werden gegen Borussia Dortmund erwartet. Die neue Heimstätte des FK Austria Wien ist damit ausverkauft.