Heute LIVE: Austria Wien gegen Admira – Live-Stream und TV-Übertragung

Die Wiener Austria steht in der 33. Runde der Fußball-Bundesliga vor einem Spiel der letzten Chance. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf den Fünften FC Admira und damit den letzten Europacup-Startplatz. Zwölf Zähler sind im Saisonfinish noch zu vergeben. Im Duell mit den Südstädtern zählen daher am heutigen Samstag im Ernst-Happel-Stadion nur drei Punkte für das Team von Coach Thomas Letsch.

Austria Wien gegen Admira Wacker Mödling live im TV

Das Fußballmatch zwischen Austria und Admira wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen den Veilchen und den Niederösterreichern trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel Austria Wien gegen Admira wird ab 18.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD in hochauflösender Form übertragen. Anpfiff ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr im Wiener Ernst Happel Stadion.

Austria gegen Admira im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Austria Wien und Admira auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten einschalten, während über Sky Ticket auch kurzfristige Abos abgeschlossen werden können, um die österreichischen Bundesligaspiele live im Stream zu sehen. Weitere Live-Streams zum Spiel Austria gegen Admira finden Sie auf diversen Seiten wie livetv.sx oder atdthe.to. Das Angebot ist zwar kostenlos, allerdings sind die meisten Live-Stream-Dienste abseits der Bezahl-Abos nicht legal.

VIENNA.at bietet heute ebenfalls einen Live-Ticker zum Bundesligaspiel Austria Wien gegen Admira Wacker an.