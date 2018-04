Heute LIVE: AS Roma gegen FC Barcelona – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Barcelona steht drauf und dran, nach drei Jahren Pause wieder im Halbfinale der Champions League zu stehen. 2015 holten die Blaugrana gegen Juventus dann den Titel. Angeführt von einem torhungrigen Messi strebt Barcelona im ersten Jahr unter Ernesto Valverde das Triple an. Valverde hat in seinen ersten 50 Spielen so wenige Niederlagen wie noch kein anderer Trainer von Barcelona erlitten. Nur drei sind es an der Zahl, zwei fielen zu Beginn seiner Amtszeit im spanischen Supercup gegen Real.

AS Roma steht am heutigen Champions League-Abend vor einer schwierigen Aufgabe, konnte sich Barcelona im Hinspiel ungefährdet mit einem 4:1 durchsetzen.

Champions League: AS Roma gegen FC Barcelona live im TV

Das Champions League-Rückspiel zwischen AS Roma und FC Barcelona ist am heutigen Dienstagabend nicht live im Free-TV zu sehen. Wer das Spiel live im Fernsehen mitverfolgen will, muss den Pay-TV Sender Sky einschalten. Das CL-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Roma und Barcelona wird ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 3 HD in hochauflösender Form übertragen. Ab 19.00 Uhr startet bereits die Vorberichterstattung, bevor auf diesem Sender ab 20.30 Uhr die Konferenzschaltung zu den beiden heutigen Champions League-Matches startet. Anpfiff is zm 20.45 Uhr.

Viertelfinal-Rückspiel: Roma gegen Barca im Live-Stream

Das CL-Match zwischen Roma und Barca ist auch einfach via Live-Stream zu sehen: Sky Abonnenten haben die Möglichkeit via Sky Go-App direkt über PC, Tablet oder Smartphone live ins Fußball-Spiel einzusteigen. Wer kein Sky-Abo hat, kann sich für das Spiel ein Sky-Ticket sichern und ungestört den Live-Stream zur Partie AS Roma gegen FC Barcelona verfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Roma gegen Barca online zeigen. Bei der Nutzung dieser illegalen Services muss man sich jedoch auf eine Werbeflut und Abstriche in der Bildqualität einstellen, da diese Live-Stream-Anbiete nicht die Rechte an den Live-Übertragungen der Partien verfügen.

Live-Ticker zum CL-Match AS Roma gegen FC Barcelona

Alle Highlights zum Champions League Viertelfinal-Rückspiel zwischen AS Roma und FC Barcelona können Sie auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgen. Hier finden Sie die Aufstellungen, alle Tore und verpassen keine Highlights der Partie.