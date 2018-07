Heute LIVE: Admira gegen Rapid Wien - Live-Steam, TV-Übertragung und Ticker

In der ersten Runde der Bundesliga treffen Admira Wacker und Rapid Wien heute Nachmittag aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Ticker.

Rapid Wien startet heute Nachmittag mit dem Auswärtsspiel bei Admira Wacker mit ambitionierten Zielen in die neue Bundesliga-Saison. Die Wiener wollen sich in allen Bereichen verbessern. Ein höherer Punkteschnitt in der Liga, die Europa-League-Gruppenphase und der Einzug ins Cupfinale sind die Ziele. Dabei startet Rapid nach zuletzt drei Niederlagen in der Südstadt bei einem Angstgegner.