Heute EL LIVE: ZSKA Sofia gegen FC Admira - Live-Stream & TV-Übertragung

In der Europa League-Qualifikation treffen heute Abend ZSKA Sofia und FC Admira aufeinander. Hier sehen Sie das Spiel im Live-Stream, via TV-Übertragung und im Live-Ticker.

Fußball-Bundesligist FC Admira nimmt das Europacup-Comeback nach einjähriger Pause ohne große Erwartungen in Angriff. Die Südstädter sind im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag bei ZSKA Sofia zu Gast. Da der bulgarische Vizemeister mit personellen Problemen kämpft, dürfen sich die Niederösterreicher Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

EL-Quali: ZSKA Sofia gegen FC Admira live im TV

ORFeins überträgt das heutige Europa League-Qualifikationsmatch zwischen ZSKA Sodia gegen FC Admira live im Free TV. Um 18.55 Uhr startet der ORF mit der Live-Übertragung im TV und auch via Live-Stream in der Tvthek. Der Anpfiff erfolgt um 19.00 Uhr im Balgarska-Armija-Stadion in Sofia.