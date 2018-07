Heute CL LIVE: Ajax Amsterdam gegen Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

In der Champions League-Qualifikation treffen heute Abend Ajax Amsterdam und Sturm Graz aufeinander. Hier sehen Sie das Spiel im Live-Stream, via TV-Übertragung und im Live-Ticker.

Ajax Amsterdam wähnt sich vor dem Qualifikationsspiel zur Fußball-Champions-League gegen Sturm Graz noch nicht in Topform. “Wir sind noch nicht in optimaler Verfassung, aber wir werden alles geben, was wir haben”, sagte Trainer Erik ten Hag am Dienstag in Amsterdam. Die Star-Neuerwerbungen Daley Blind und Dusan Tadic könnten im Laufe der Partie ihre Pflichtspiel-Premiere geben.

Vizemeister Sturm Graz geht mit Vorfreude in die heutige CL-Partie: Das Premierenduell mit dem niederländischen Fußball-Rekordmeister soll ausgekostet werden. “Wir haben uns den Traum von der Champions-League-Gruppenphase selbst erarbeitet, wollen den auch leben”, sagte Sturm-Coach Heiko Vogel. Ajax sei Favorit, betonte auch Spielmacher Peter Zulj, der sich dennoch einiges ausrechnet. “Wir sind natürlich in Amsterdam auf Sieg getrimmt, alles andere wäre falsch”, sagte der ÖFB-Teamspieler. “Wir wissen, dass wir in den Umschaltphasen unsere Räume kriegen werden, die müssen wir gut nützen.” Im Vorjahr scheiterten die Grazer in der 3. EL-Quali-Runde am türkischen Spitzenclub Fenerbahce.

Cl-Quali Runde 2: Ajax Amsterdam gegen Sturm Graz live im TV ORFeins überträgt das heutige Champions League-Qualifikationsmatch zwischen Ajax Amsterdam und Sturm Graz live im Free TV. Um 20.30 Uhr startet der ORF mit der Live-Übertragung im TV und auch via Live-Stream in der Tvthek. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr in der Johan-Cruyyff-Arena in Amsterdam.

Champions League: Ajax Amsterdam gegen Sturm Graz im Live-Stream Neben der heutigen Live-TV-Übertragung bietet ORFeins auch einen Live-Stream zur Partie Ajax Amsterdam gegen Sturm Graz an. Somit kann die Partie auch via Smartphones, Tablets und Laptops live empfangen werden.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Champions League-Partie zwischen Ajax und Sturm an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.