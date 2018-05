Heute CL-Finale LIVE: Real Madrid gegen Liverpool – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Jubelt Cristiano Ronaldo wieder einmal oder Mohamed Salah erstmals: Das Fußball-Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool am heutigen Samstagabend in Kiew ist vor allem ein Duell zweier herausragender Offensivakteure der laufenden Saison. Der Portugiese Ronaldo brachte es samt Länderspieleinsätzen auf 50 Tore, der Ägypter Salah steht ihm mit 48 Treffern um nichts nach.

Real Madrid hat heute die Chance zum dritten Mal in Folge die Champions League-Trophäe zu gewinnen, während Liverpool zum ersten Mal seit 2007 im Finalspiel steht. Wer wird das Champions League-Finale heute Abend für sich entscheiden können?

Champions League-Finale: Real Madrid gegen Liverpool live im TV

ORFeins überträgt heute das Champions League-Finale 2018 live im Free-TV. Um 20.15 Uhr startet die Übertragung von Real Madrid gegen Liverpool live im TV und auch im Live-Stream via TVthek. Auch auf ZDF ist das Match der Königsklasse live zu sehen. Der Bezahlsender Sky überträgt das Champions League-Finale 2018 live in hochauflösender Form ab 19.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Anpfiff zum CL-Finale ist heute Abend um 20.45 Uhr im Olympiastadion Kiew.

Finale der Königsklasse Real Madrid gegen FC Liverpool im Live-Stream

Neben der heutigen Live-TV-Übertragung bieten ORFeins, ZDF und auch Sky Live-Streams zum Champions League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool an. Somit kann die Partie auch via Smartphones, Tablets und Laptops live empfangen werden. Sky bietet via Sky go und Sky Ticket ebenfalls einen Live-Stream zur Partie an, hier muss allerdings ein Abo oder Kurzzeit-Abonnement abgeschlossen worden sein.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zur Champions League-Partie zwischen Real und den “Reds” an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.

CL-Match Real Madrid gegen Liverpool im Live-Ticker

Für alle Fußball-Fans, die es nicht rechtzeitig zur Live-Übertragung vor den TV oder Laptop schaffen, haben wir einen Live-Ticker zum CL-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool Hier finden Sie alle Aufstellungen, Infos und Highlights zum Champions League-Kracher am heutigen Samstagabend.