Heuriger Werner Welser in Wien-Döbling ist Heurigenwirt des Jahres 2018

Heurigenkultur und Weingenuss erfreuen sich in Österreich ungebrochener Beliebtheit. Das belegen auch die mehr als 25.000 Votings zu gut 1500 Heurigen, die die FALSTAFF-Redaktion heuer erhalten hat – bewertet wurden die Kategorien Essen, Wein, Ambiente und Service. Die auf diese Weise demokratisch ermittelten 450 Besten der Besten sind im FALSTAFF Heurigen- & Buschenschankguide versammelt. Eine Listung der rund 1.100 besten Heurigen und Buschenschanken ist auf der Website www.falstaff.at und in der Heurigen-App zu finden.

Heurigenwirt des Jahres: Werner Welser in Wien-Döbling



Über den Titel „Heurigenwirt des Jahres“ darf sich 2018 Werner Welser mit seinem gleichnamigen Weingut und Heurigen, einem der bekanntesten, aber auch ältesten Heurigen Wiens, freuen. Ausgeschenkt wird nur der eigene Wein, das Essen gibt’s vom warmen Buffet und dazu originale Wienerlieder. Das ist das Urkonzept des Wiener Heurigen. Werner Welser ist seiner Linie stets treu geblieben und hat sich deshalb für FALSTAFF diesen Titel redlich verdient.

Besonders erfreulich ist das diesjährige Ranking für die Buschenschank Wieninger am Nußberg. Während diese in der letzten Ausgabe des Heurigen- & Buschenschankguides aufgrund eines Brandes gar nicht bewertet werden konnte, holt sich die neu errichtete Buschenschank mit ihrer ganz speziellen Atmosphäre in diesem Jahr gleich den Kategoriesieg „Ambiente“.

Der österreichische Gesamtsieg geht auch in diesem Jahr wieder nach Niederösterreich; diesmal an die Weinbeisserei Hager, die mit 98 Punkten die bisherige – und alleinige – Höchstwertung in vier Erscheinungsjahren des Guides erhält. Die Weinbeisserei ist modern und entspricht so gar nicht dem Klischee eines urigen Heurigen alten Stils. Der Betrieb der Gebrüder Hermann und Matthias Hager auf einer Anhöhe im Kamptal setzt von außen eine Art architektonisches Statement und bietet innen jede Menge Genuss – Highlight des Speisenangebots sind die Spezialitäten vom Bio-Freiland-Turopolje-Schwein aus eigener Haltung. Alles in allem ein Paradebetrieb, der von der Falstaff-Community diesmal zum besten Heurigen gekürt wurde.

Die besten Heurigen in Wien



Den Wiener Landessieg holt sich mit 96 Punkten der Heurige Edlmoser. Das alte Winzerhaus aus dem Jahr 1629 bietet feine Klassiker, Top-Weine und bestes Service. Auf Platz zwei liegen mit je 95 Punkten ex aequo die beiden Vorjahressieger Helmut Krenek am Weingut Göbel und das Stammhaus der Familie Wieninger, der gleichnamige Heurige in Stammersdorf.

Mit Produkten, die süchtig machen – wie zum Beispiel Schopf und Brust vom Strohschwein mit Natursaftl – sichert sich Krenek dafür in diesem Jahr den verdienten Kategoriesieg „Küche“.

DIE TOP-BETRIEBE IN WIEN

Heuriger Edlmoser: 96 Helmut Krenek am Weingut Göbel: 95 Heuriger Wieninger: 95 Weingut & Heuriger Christ: 93 Buschenschank Wieninger am Nußberg: 93 Buschenschank Obermann: 92 Weingut und Buschenschank Wailand: 92 Dorfschenke Neustift: 91 Weingut und Heuriger Werner Welser: 91 Mayer am Pfarrplatz: 91

Die Kategorie-Sieger im Falstaff Heurigen-Guide



Aus den Besten der Besten wurden von der Falstaff Redaktion folgende Sieger in den verschiedenen Kategorien gekürt:

Heurigenwirt des Jahres: Werner Welser, Wien

Kategoriesieger Küche: Helmut Krenek am Weingut Göbel, Wien

Kategoriesieger Wein: Pulker’s Heuriger, Rührsdorf, Niederösterreich

Kategoriesieger Ambiente: Buschenschank Wieninger am Nußberg, Wien

DIE BUNDESLANDSIEGER

Wien: Heuriger Edlmoser, 96

Niederösterreich: Weinbeisserei Hager, Mollands, 98

Burgenland: Wachter-Wiesler, Deutsch Schützen, 96

Steiermark: Weingut Krispel – Gutsheuriger, Straden, 97



DIE NATIONALEN TOP-DREI-PLATZIERUNGEN

Weinbeisserei Hager, NÖ, 98 Pulker’s Heuriger, NÖ, 97 Weingut Krispel – Gutsheuriger, Stmk, 97 Heuriger Edlmoser, Wien, 96 Polz Buschenschank, Stmk, 96 Wachter-Wiesler, Bgld, 96 Winzerhof Familie Dockner, NÖ, 96

Der Fallstaff Heurigen- & Buschenschankguide 2018

Ab sofort ist der FALSTAFF Heurigen- & Buschenschankguide im gut sortierten Buchhandel und online unter falstaff.at/guides zum Preis von € 7,50 erhältlich. Alle Bewertungen sind auch in der kostenlosen FALSTAFF Heurigen-App nachzulesen.

