Heumarktareal: Bürgerinitiativen fordern spätere Gemeinderat-Abstimmung

Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) hätten wiederholt betont, mit der UNESCO über den Weltkulturerbe-Status verhandeln zu wollen. Die UNESCO droht bekanntlich damit, die Innenstadt bei der nächsten Sitzung des Komitees auf die Rote Liste zu setzen. Diese findet im Juli in Krakau statt.

Wenn der Stadt eine Einigung ernst wäre, müsse sie jedenfalls die Entscheidung der UNESCO abwarten, bevor man die Flächenwidmung dem Plenum im Rathaus zur Abstimmung vorlegt, finden die Projektgegner – namentlich die Initiative Stadtbildschutz, die Österreichische Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege und die Aktion 21.

Aus für Heumarkt-Projekt gefordert

Abgesehen davon will man aber sowieso das Aus für das Projekt. “Wir wollen ein Zurück an den Zeichentisch”, sagte etwa Hannelore Schmidt von der Initiative Stadtbildschutz. Nicht nur durch die rund 600 Stellungnahmen im Zuge des Widmungsverfahrens, sondern auch durch das negative Ergebnis der Grünen Urabstimmung sehen sich die Aktivisten gestärkt. Allerdings: “Frau Vassilakou setzt sich sowieso über alles hinweg”, befand Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, der sich ebenfalls am Podium befand.

Die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat ist jedenfalls keinesfalls fix, nachdem Vassilakou infolge der Urabstimmung den grünen Mandataren freie Hand für die Abstimmung gegeben und somit de facto den Klubzwang aufgehoben hat. Drei Grüne haben bereits angekündigt, nicht für das Projekt zu stimmen. Das würde aus jetziger Sicht nur eine hauchdünne Mehrheit von 51 von 100 Stimmen bedeuten.

Gemeinderatsitzung am Donnerstag

Vor diesem Hintergrund kam heute seitens der Bürgerinitiativen der Appell, schriftlich auf die restlichen Abgeordneten einzuwirken bzw. die Mitglieder des Planungsausschusses zu “bombardieren”. Der Ausschuss tagt bereits am 10. Mai und ist eine wichtige Hürde für das Heumarkt-Vorhaben. Denn nur wenn dieser mehrheitlich grünes Licht gibt, kann die Flächenwidmung überhaupt im Gemeinderat zur Abstimmung gelangen.

Gelegenheit für einen politischen Schlagabtausch zur Causa gibt es jedenfalls bereits am Donnerstag. Denn um 9.00 Uhr startet im Rathaus ein Sonder-Gemeinderat auf Verlangen der NEOS. Der Titel der Sitzung lautet: “Heumarkt geht anders: Neue Politik braucht neue Stadtentwicklung”.

Stadt veröffentlicht Vertrag mit Projektbetreiber

Im Zuge der Debatte hat die Stadt am Mittwoch den städtebaulichen Vertrag mit dem Projektbetreiber Wertinvest von Unternehmer Michael Tojner veröffentlicht. Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) hatte diesen Schritt kürzlich bereits angekündigt.