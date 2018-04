Heumarkt: Wiener ÖVP will Schutz von Weltkulturerbe in Stadtverfassung festlegen

Der Schutz des Weltkulturerbes soll laut Wiener ÖVP in der Stadtverfassung verankert werden. - © APA/HANS PUNZ

Die Wiener ÖVP will bei der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag zur Verankerung des Schutzes des Weltkulturerbes in der Wiener Stadtverfassung einbringen. Dies kündigte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch bei einer Pressekonferenz am Montag an.