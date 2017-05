Heumarkt: Statt Wohnflächen könnten Büros für öffentliche Nutzer entstehen

“Es wurde angeboten, dass über die Nutzung von einer unabhängigen Kommission entschieden wird”, verkündete die Ressortchefin. Der Investor habe von sich aus auf die Kritik an dem Vorhaben reagiert, beteuerte sie. Das Großbauprojekt war auch deswegen ins Visier geraten, weil in dem geplanten 66 Meter hohen Turm zunächst ausschließlich Wohnungen vorgesehen waren – ein Angebot, das sich ob der guten Lage eher an ein betuchtes Klientel richten dürfte.

Heumarkt: Nun auch Büros für öffentliche Nutzer angedacht

Nun sei zum Teil eine Nutzung im öffentlichen Interesse angedacht – etwa durch universitäre Einrichtungen. Dies werde von der Stadt unterstützt, etwa indem eine Jury über die Verwertung der Flächen beraten wird. Die Stadträtin zeigte sich zuversichtlich, dass diese Art der Nutzung nicht nur kurzfristig sein wird. “Ich gehe davon aus, dass er das langfristig anstrebt, alles andere wäre ja kontraproduktiv”, befand Vassilakou. Eine andere Art der Verwendung würde ja auch Adaptierungen notwendig machen, gab sie zu bedenken.

Sie wolle auch nicht “a priori” ausschließen, dass sogar die Stadt als Mieterin in Erscheinung treten könnte. “Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung”, stellte sie klar. Außerdem sei davon auszugehen, dass die Kosten über jenen liegen, die von städtischen Einrichtungen normalerweise für Büros gezahlt werden.

Der weitere Fahrplan in der Causa Heumarkt

Vassilakou skizzierte heute auch den weiteren Fahrplan in der Causa Heumarkt. “Der weitere Prozess sieht so aus, dass der Wiener Gemeinderat hoffentlich mit einer Mehrheit die Widmung beschließt.” Dies steht am 1. Juni auf dem Programm – wobei nach der grünen Urabstimmung, die eine Ablehnung zeitigte, nicht alle Grün-Mandatare zustimmen werden. Anschließend müsse die Baubewilligung eingeholt werden: “Das kann ja auch eine Zeit lang dauern.”

“In Summe reden wir von einem Verwirklichungszeitraum von ein paar Jahren”, legte Vassilakou dar. Darum habe man auch “alle Zeit der Welt”, sich zusammenzusetzen, welche Personen in die Jury aufgenommen werden und wie das genaue Prozedere aussehe.

