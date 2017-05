Heumarkt-Sondersitzung: “Keine weiteren Hochhäuser in der Innenstadt”

Gegen das geplante Projekt am Heumarkt wurde bereits demonstriert - © APA/VERA BANDION

Das Thema Heumarkt wird nach der Sondersitzung am Donnerstag auch in der regulären Gemeinderatssitzung am Freitag im Mittelpunkt stehen. SPÖ und Grüne wollen dabei selbst in die Offensive gehen und werden einen gemeinsamen Antrag einbringen.