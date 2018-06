Heumarkt: Bleibt das historische Zentrum Wiens Weltkulturerbe? Entscheidung vertagt

Der Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, der unter anderem die Begutachtung der Welterbestätte durch eine Advisory-Mission der UNESCO vorsieht, sei anerkannt worden, hieß es in einer Aussendung der österreichischen UNESCO-Kommission am Dienstag. Diese Monitoring-Mission, bei der sich Experten des Denkmalrats ICOMOS auf Einladung Österreichs eine Woche lang ein Bild vor Ort machen werden, soll im November stattfinden.

Heumarkt: Historisches Zentrum Wiens bleibt vorerst Weltkulturerbe

Bis Mitte April muss Österreich dann über getroffene oder möglicherweise geplante Abänderungen im Zusammenhang mit dem Projekt Bericht erstatten. Auf Grundlage dieses Berichts entscheidet das Welterbekomitee im Juni 2019 über weitere Schritte.

Bis dahin bleibt das historische Zentrum Wiens als gefährdet eingestuft auf der Roten Liste. Grund ist das geplante Hochhaus am Heumarkt, das mit einer Höhe von 66 Metern das Innenstadtensemble nach Ansicht der UNESCO maßgeblich beeinträchtigt. “Die UNESCO möchte jede Chance nützen, die zu einem positiven Ergebnis und somit zu einem Verbleib Wiens auf der Welterbeliste führt. Sie wartet nun die ICOMOS-Monitoring-Mission ab, die auf Einladung der Republik Österreich im Herbst 2018 stattfindet”, sagte Gabriele Eschig, Generalsekretärin der Österreichischen UNESCO-Kommission, in einer Aussendung.

“Das ist ein großartiger Erfolg”, reagierte Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer Aussendung auf die Entscheidung der UNESCO. “Ich freue mich sehr, dass die Initiative der Bundesregierung derart positive Wirkung zeigt.”

Vassilakou erfreut über Beibehaltung des Welterbestatus

Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), unter deren Verantwortung das Heumarkt-Projekt fällt, hat sich am Dienstag erfreut darüber gezeigt, dass Wien seinen Welterbestatus vorläufig behält. “Das ist ein großer Erfolg für die Wiener Delegation und Ergebnis der guten Vorbereitung auf diese Sitzung des Welterbekomitees”, so die Ressortchef in einer Aussendung.

(APA/Red)