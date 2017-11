Heroin-Dealer und -Käufer in Wien ausgeforscht: 42 Drogen-Portionen sichergestellt

Die vier Tatverdächtigen im Alter von 23, 25, 19 und 38 Jahren wurden von den Beamten verfolgt und dabei beobachtet, wie sie “in kriminellem Zusammenspiel untereinander Heroin verteilten und dieses an verschiedenen Örtlichkeiten weiterverkauften”, schreibt die Polizei Wien am Mittwoch. Sie wurden festgenommen und die drei Käufer angezeigt. Sie belasteten die Drogenverkäufer und gaben an, in den vergangenen Wochen große Mengen Heroin von ihnen gekauft zu haben.

(Red.)