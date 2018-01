Heringsschmaus bei Nordsee am Wiener Naschmarkt für den guten Zweck

Alexander Pietsch, Prof. Arnold Pollak und Alfons Haider verteilten Heringssalate für den guten Zweck. - © NORDSEE/Klimpt

Am Donnerstag verkauften Alfons Haider und Arnold Pollak gemeinsam mit Nordsee Österreich-Geschäftsführer Alexander Pietsch in der Nordsee-Filiale am Wiener Naschmarkt Heringssalate für den guten Zweck: Über 4.000 Euro kommen nun dem Verein “Unser Kind” zu Gute.