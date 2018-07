Helene Fischer in Wien: ARBÖ warnt vor Stau rund um Ernst-Happel-Stadion und auf A23

Rund 30.000 Fans werden zu dem Helene Fischer Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion erwartet. Da erwartet wird, dass viele mit dem eigenen Fahrzeug anreisen und der Einlass in das Stadion ab 17.30 Uhr geplant ist, wird sich die Anreise mit der Spitze des Abendverkehrs mischen.

Helene Fischer gibt Konzert im Happel-Stadion: ARBÖ warnt vor Stau

Autofahrer müssen daher vor allem rund um das Stadion, in der Engerthstraße, der Meiereistraße, der Trabrennstraße und dem Handelskai viel Geduld aufbringen. Mühsam wird es für PKW-Lenker auch auf der Südosttangente (A23) in Richtung Kagran, zwischen der Hanssonkurve und dem Handelskai in Richtung Südautobahn und zwischen dem Knoten Hirschstetten und dem Knoten Prater. Zudem werden die Verbindung Schüttelstraße-Handelskai durch den Prater über die Stadionallee und die Meiereistraße ab der Vorgartenstraße ab 16 Uhr gesperrt.

“Wir empfehlen den Besuchern möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die U2 hat mit der Station “Stadion” eine Haltestelle direkt neben dem Ernst-Happel-Stadion. Auch die U3-Station Schlachthausgasse liegt in Gehweite des Ovals. Besucher aus den Bundesländern können auf die Park&Ride-Anlagen oder die Fan-Busse aus dem Burgenland, Oberösterreich oder Salzburg umsteigen”, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Auch der ÖAMTC warnt via Aussendung vor Verzögerungen auf diesen Verkehrsrouten. Zusätzlich rechnet der Automobilclub vor Stau am Handelskai, dem Praterstern und in der Ausstallungsstraße.

