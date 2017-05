Heißeste Mai-Nacht in der Wiener Innenstadt seit Beginn der Messungen

Mit einem Tiefstwert von 21,2 Grad blieb es in der Wiener Innenstadt so warm wie noch nie zuvor in einer Mai-Nacht. Ein “Blitzfeuerwerk” beendete schließlich die Hitzewelle, schreibt Ubimet in einer Aussendung am Mittwoch. Exakt 45.990 Blitzentladungen wurden in Österreich registriert, davon die meisten in Tirol, im Norden Salzburgs und in Oberösterreich. Während es im Bergland auch in den nächsten Tagen zu Gewittern kommt, geht die Schauer- und Gewitterneigung nördlich und entlang der Donau sowie im östlichen Flachland vorübergehend zurück.