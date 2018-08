Heiße Gerüchte um neuen James Bond-Darsteller: Wird es Idris Elba?

Über den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond wird seit Monaten spekuliert. Ein Tweet im Bond-Style könnte nun ein Hinweis auf den neuen Darsteller geben.

In den vergangenen Monaten sind bereits so einige Namen genannt worden, was die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond angeht. Nach Namen wie Tom Hiddleston oder Henry Cavill wurde zuletzt auch Idris Elba genannt, sogar im Zusammenhang mit Bond-Produzentin Barbara Broccoli.