Heilung auf Samtpfoten: Wiener Psychotherapie-Praxis setzt Katzen ein

Therapeutin Flora Scheed ist von den unterstützenden Kräften ihrer Praxiskatzen, die in der Krongasse 14 im Einsatz sind, überzeugt. Die Fellnasen sollen die Effizienz der Therapie steigern.

Das Konzept hinter der Praxis für Psychotherapie in Margareten

Egal ob Angststörungen, Depressionen, Beziehungs- und Lebenskrisen bei Erwachsenen, bzw. Verhaltensauffälligkeiten, Schulprobleme und Ängste bei Kindern und Jugendlichen: 900.000 Österreicher leiden regelmäßig an irgendeiner Form von psychischer Erkrankung oder befinden sich in psychisch schwierig zu bewältigenden oder überfordernden Lebenssituationen. Einen ungewöhnlichen Weg, den Betroffenen zu helfen, geht die junge Psychotherapeutin Flora Scheed aus Wien-Margareten.

In ihrer ersten Praxis in der Krongasse 14, Wien 5, können sich Patienten – selbstverständlich auf Wunsch – von zwei „Praxiskatzen“ begleiten lassen. „Es ist mittlerweile belegt, dass die reine Anwesenheit von Tieren und vor allem das Streicheln den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. Das Nervensystem ist weniger aktiv, wodurch auch weniger Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist auch de! r Grund dafür, warum Praxiskater Otto und Praxiskatze Lilli oftmals die Stunden in der Ordination genießen und sich besonders über die kleineren, aber auch die größeren Besucher freuen und umgekehrt“, so Scheed.

Psychotherapie ist keine „Kur“

Eine Praxis ist aber kein Streichelzoo und eine Psychotherapie keine ,Kur`, die nur in den Behandlungsstunden stattfindet. Die Therapie muss ein Anstoß sein, neue Erfahrungen zu machen, neue Rollen auszuprobieren und so positive Veränderungen im Alltag in Gang setzen. Mit modernen und wissenschaftlich anerkannten Verfahren werden mit den Patienten Lösungsansätze für eine nachhaltige Verbesserung erarbeitet und auf den Alltag übertragen. Scheed: „Mein Verständnis ist es, vernachlässigte Ressourcen zu aktivieren, neue Perspektiven zu schaffen und Blockaden zu lösen, um psychische Leiden zu mildern oder gar zu beseitigen. Ich verstehe mich dabei als Prozessbegleiterin, die stützt, stärkt und fördert, um neue Antworten auf alte Fragen zu erarbeiten.“

Erstgespräch kostenlos

Oft ist der erste Schritt, den Rat eines Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen, mit vielen Ängsten und Fragen verbunden. Daher ist das Erstgespräch in der Psychotherapie Margareten auch kostenlos (20 Minuten). „So erhalten Patienten die Möglichkeit, mich kennenzulernen und herauszufinden, ob Sie sich bei mir als Therapeutin wohlfühlen.“