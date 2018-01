Hass im Netz gegen Neujahrsbaby in Wien wird angezeigt

Vom ganzen Trubel um seine Person hat das Wiener Neujahrsbaby zum Glück nichts mitbekommen. - © KAV/Votava

Am 1. Jänner um 0.47 Uhr erblickte das Wiener Neujahrsbaby Asel das Licht der Welt (VIENNA.at berichtete). Doch gleich in den ersten Stunden ihres Lebens erfuhr die Kleine auch, wie grausam die Welt sein kann. In Sozialen Medien regnete es neben Glückwünschen auch Hass und Rassismus.