Hansi Hinterseer im Portrait: Wissenswertes zur Schlager-Ikone

Wer kennt ihn nicht? Der österreichischen Volksmusikstar und Schauspieler Hansi Hinterseer hat so etwas wie Kultstatus hierzulande. Kein Wunder, schließlich blickt er auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Hansi Hinterseer: Wussten Sie, dass ….

Seinen Fans ist der Sänger und Schauspieler unter dem Rufnamen “Hansi” bekannt. Sein richtiger Name ist allerding Johann Ernst Hinterseer.

Vor dem Schlager war der Sport: Hansi Hinterseer betrieb schon in sehr jungen Jahren den Skisport – nicht zuletzt, weil der gebürtige Kitzbühler im Winter den Schulweg von der heimischen Seidlalm meist auf Ski ins Tal zurücklegen musste. Kein Problem aber, das Talent war ihm in die Wiege gelegt: Sein Vater Ernst war Slalom-Olympiasieger 1960 und förderte die sportliche Karriere seines Sohnes. Hansis jüngere Brüder Guido und Ernst jun. wurden übrigens auch Skirennläufer.

Bild: dpa

Der junge Hansi gewann alle Schüler-Skirennen und wurde schließlich mit bereits 14 Jahren in die österreichische Nationalmannschaft aufgenommen.

So wurde es zunächst die Profi-Skiwelt für Hansi. Nach beachtlichen sportlichen Erfolgen in den 1970er- und -80er-Jahren beendete er seine sportliche Karriere und war ab 1984 Kommentator der ORF-Skiübertragungen.

Der sportliche Erfolg zieht sich auch durch den Rest der Familie Hinterseer: Sein Neffe Lukas steht seit 2016 im Kader der Österreichischen Fußballnationalmannschaft und spielt in der deutschen Fußball-Bundesliga für den FC Ingolstadt.

Übrigens: Hansi hat auch “was Gscheites” gelernt und in den 70er-Jahren nebenbei eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert.

Das private Glück kam neben der Karriere nicht zu kurz: Mit Ehefrau Romana Hinterseer ist Hansi bereits seit 1986 glücklich verheiratet, die beiden haben zwei Töchter.

Bild: APA

Am Gipfel des Schlagers

Hansis Wandel zum Entertainer begann relativ zufällig: 1993 wurde er nämlich singenderweise auf der Geburtstagsfeier des Schlagermusikproduzenten Jack White entdeckt. Dieser wusste sofort: Das ist ein Goldjunge! Hansis erster Plattenvertrag folge sogleich. Mit „Du hast mich heut noch nicht geküsst“ hatte er schließlich seinen ersten, legendären Show-Auftritt im “Musikantenstadl”, der ihn in der Volksmusik-Welt auf einen Schlag berühmt machte.

Der Erfolg nahm seinen Lauf: Hansis Debütalbum „Wenn man sich lieb hat“ schaffte sofort den Sprung in die Austria Top 30-Charts. Der zweite Streich toppte das: Album Nummer Zwei, „Träum mit mir“, wurde auch in Deutschland und in der Schweiz zum Hit, hierzulande erklomm Hansi Hinterseer die Spitzenposition der österreichischen Longplaycharts.

Bild: APA

Mitt der 90er folgte auch eine eigene ORF-Show – wer kennt sie noch? “Herzlichst, Hansi Hinterseer”. Die Sendung erreichte auf Anhieb gut eine Mio. Zuseher.

1996 bekam Hansi schließlich für “Wenn man sich lieb hat” Platin verliehen. Viele, viele Auszeichnungen reihten sich dazu.

Auch Filmrollen ließen nicht lange auf den Frauenschwarm warten, etwa in Heimatstreifen wie “Hochwürdens Ärger mit dem Paradies” oder “Da wo die Berge sind”, für den es auch viele Fortsetzungen gab.

Bild: APA

Und heute? Das Markenwunder Hansi Hinterseer ist nach wie vor präsent. Seit 2014 fungiert er etwa als Testimonial-Model auf diversen Jogurts der Marke “Tirolmilch”.

Frohe Botschafts für Hansis Fans gab es im März 2017, als der ORF bekanntgab, seine Musik- und Natursendung nach vier Jahren Pause wieder mit neuen Folgen auszustrahlen. Gleich im Kalender notieren: Die erste Folge “Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer – Im Tannheimer Tal” gibt es am 11. November 2017 im Fernsehen zu sehen. Ein neues Album ist ebenfalls am Start: “Bergsinfonie”

Damit und mit vielen Hits gibt Hansi Hinterseer im Sommer ein Live-Konzert am Wiener Donauinselfest 2017.