Hanfplantage verraten: Versuchte schwere Erpressung im Suchtgiftmilieu

Nach Ansicht des Tatverdächtigen habe der 22-Jährige eine von ihm betriebene Hanfplantage an die Polizei verraten. Als Wiedergutmachung forderte der 25-Jährige daraufhin 20.000 Euro “Schadensersatz” vom Opfer. Der Täter drohte dem Opfer damit, ihn zu erschießen, sollte dieser den geforderten Betrag nicht bezahlen. Der 25-Jährige wurde daraufhin in der Nacht auf Dienstag gegen 00:15 Uhr von Beamten des Einsatzkommandos COBRA festgenommen und befindet sich in Haft.