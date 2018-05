Hanfaufzucht mit 39 Marihuanapflanzen in Wien sichergestellt

Die Plantage aus 39 Pflanzen wurde sichergestellt. - © LPD Wien

Die Polizei fand am Donnerstagabend eine professionelle Indoor-Hanfaufzucht in der Meidlgasse in Wien-Simmering. Der Verdächtige, der laut eigenen Angaben das Suchtgift für den Eigenkonsum angebaut hat, wurde auf freiem Fuß angezeigt.