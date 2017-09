Hanfaufzucht in Wohnung in Wien-Penzing sichergestellt

Insgesamt wurden 83 Marihuanapflanzen sichergestellt. - © LPD Wien

Am Montag nahm die Polizei einen Mann fest, nachdem er in einem Stiegenhaus mit einem Messer hantierte und Drohungen aussprach. In der Wohnung des 31-Jährigen wurde diverse Suchtmittel, darunter 83 Marihuanapflanzen, sichergestellt.