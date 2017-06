Handys von Betenden aus Wiener Moschee gestohlen

Während eines Gebets wurden die Handys aus der Moschee gestohlen. - © APA/Sujet

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein Dutzend Handys entwendet, während die Besitzer in der Moschee beteten. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehr als 6.000 Euro.