Handy kaputt? MediaMarkt und Saturn bieten neues Reparatur-Service an

Handy kaputt? Bei den Smartbars in MediaMarkt und Saturn kann man es reparieren lassen.

MediaMarkt und Saturn bieten seit kurzem auch einen Reparaturservice für Smartphones und Tablets an. Ob defekte Batterie oder gesprungenes Display, in insgesamt 42 Shops kann man sein mobiles Endgerät reparieren lassen. In Wien gibt es insgesamt zwölf Anlaufstationen.